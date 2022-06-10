Донецк, , 09:20 — REGNUM За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 62 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено со стороны ВСУ в общей сложности 396 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также танки.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский, Калининский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Гольмовский, Зайцево (южное), Михайловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Красный Партизан, Ясиноватая, Спартак, Макеевка, Старомихайловка, Александровка, Кременец и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населенный пункт Минеральное в ДНР подвергся минометному обстрелу со стороны киевских боевиков.