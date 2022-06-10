Абакан, , 09:17 — REGNUM В Хакасии прогнозируется сильная жара, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Жара Andrew Bowden

Уточняется, что 11–12 июня в Хакасии столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Население просят соблюдать меры безопасности в связи с сильной жарой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае с 11 по 14 июня ожидается высокая пожароопасность.

Читайте также: Жителей Алтая предупредили о высокой пожароопасности