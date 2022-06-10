Барнаул, , 09:00 — REGNUM В Алтайском крае с 11 по 14 июня 2022 года ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС России.

Пожар Pexels

«Сотрудники МЧС России совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями муниципалитетов регулярно проводят рейды, в том числе с использованием беспилотной авиации, также проводят беседы с гражданами, предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров.

Помните, в сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожными при обращении с огнем. Горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый, остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. Поэтому поджоги травы и мусора в сухую погоду недопустимы», — отметили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, по 14 июня в Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C, в отдельных районах будет ещё жарче — выше +35°C.

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