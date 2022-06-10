Донецк, 10 июня 2022, 09:12 — REGNUM Населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся минометному обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинский солдат стреляет из миномета
Украинский солдат стреляет из миномета
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:35 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские форматирования обстреляли город Горловка и населенный пункт Гольмовский в ДНР.