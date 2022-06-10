Донецк, 10 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся минометному обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:35 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские форматирования обстреляли город Горловка и населенный пункт Гольмовский в ДНР.