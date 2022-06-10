Санкт-Петербург, , 09:15 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов произвел кадровые перестановки в администрации Пушкинского района и руководстве комитета территориального развития, проводящего государственную политику в сфере развития госуправления на территориях районов Санкт‑Петербурга.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 10 июня в пресс-службе Смольного, губернатор назначил временно исполняющим обязанности главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга Андрея Чапурова. До сегодняшнего дня он как раз и возглавлял в Смольном комитет территориального развития. Чапуров сменит Веру Семёнову, которая руководила районной администрацией также в статусе врио.

Временно исполняющим обязанности председателя комитета территориального развития Санкт-Петербурга назначена Елена Кудрявцева. До этого она работала первым заместителем председателя комитета.

Этот орган, помимо политики в сфере развития госуправления на территориях, занимается развитием местного самоуправления и муниципальной службы в Санкт‑Петербурге, взаимодействием с политическими партиями и субъектами общественного контроля, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в этой сфере, обеспечивает проведение мероприятий по оказанию исполнительными органами государственной власти Санкт‑Петербурга содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий.