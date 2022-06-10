Донецк, 10 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атаку зафиксировали в 8:10 с позиций в населённом пункте Новолуганское. По Горловке выпущено девять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел из миномёта посёлка Гольмовский.