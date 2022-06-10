Москва, 10 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Выпускники военных вузов заканчивают учёбу в непростое для страны время, когда поднявший голову нацизм в очередной раз испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя выпускников высших военно-учебных заведений и военных учебных центров с окончанием учёбы, сообщается на сайте ведомства.

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Шойгу подчеркнул, что в этих условиях главной опорой государства становятся армия и флот, а к офицерам предъявляются повышенные требования.

«Командиры всех рангов должны быть не только высококлассными специалистами, но и верными присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в боевой обстановке, повести за собой подчинённых и сберечь их жизни», — заявил глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, тема военной подготовки студентов гражданских вузов остаётся в центре внимания Министерства обороны России.

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