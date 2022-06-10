Франция может передать Киеву ещё шесть гаубиц Caesar
Париж, 10 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Франция рассматривает возможность поставок Киеву дополнительных шести самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 мм до конца июня. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает радиостанция Europe 1.
О передаче дополнительных единиц артиллерии может быть объявлено во время визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, который, по данным радио, состоится в ближайшие недели.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в ходе телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов продолжать поставлять вооружения Киеву, в том числе и тяжёлые.
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Напомним, ранее Париж передал украинским нацистам не менее 18 гаубиц Caesar. Из них украинская армия нанесла удары по Донецку. В результате обстрела жилых кварталов пострадали мирные граждане.
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