Париж, 10 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Франция рассматривает возможность поставок Киеву дополнительных шести самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 мм до конца июня. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает радиостанция Europe 1.

Warfor.me Гаубица CAESAR в действии

О передаче дополнительных единиц артиллерии может быть объявлено во время визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, который, по данным радио, состоится в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в ходе телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов продолжать поставлять вооружения Киеву, в том числе и тяжёлые.

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Напомним, ранее Париж передал украинским нацистам не менее 18 гаубиц Caesar. Из них украинская армия нанесла удары по Донецку. В результате обстрела жилых кварталов пострадали мирные граждане.

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