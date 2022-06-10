Донецк, , 08:17 — REGNUM Вооружённые украинские формирования совершили обстрел из миномёта посёлка Гольмовский Донецкой Народной Республики. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

В представительстве рассказали, что зафиксировали нанесённый националистами удар в 6:00. Огонь был открыт с позиций в населённом пункте Кодема, оккупированном украинской армией.

Всего по посёлку Гольмовский украинские военнослужащие выпустили десять мин калибра 120 мм.