Магадан, , 08:20 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны Магаданской области, передавшие в помощь жителям Донбасса 150 тыс. рублей, получили благодарность от губернатора Колымы Сергея Носова.

Россия! Донбасс! Крым! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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По словам труженицы тыла Марии Ротваль, то, что сейчас происходит в Донбассе, напоминает ей военные годы, когда каждый житель нашей страны старался помочь фронту.

Вдова участника войны Антонина Терехова свой благородный поступок объяснила тем, что её сердце обливается кровью всякий раз, когда она слышит рассказы о взрывающихся снарядах, про жизнь в подвалах, потерю близких.

Жители Магаданской области не остаются в стороне — в рамках акции гуманитарной помощи народным республикам уже перечислили около 34 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие России доставили 100 тонн гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий Харьковской области.