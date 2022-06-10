Токио, 10 июня 2022, 08:02 — REGNUM Власти Японии приняли решение запретить экспорт в Россию грузовых автомобилей и самосвалов. Об этом 10 июня сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Япония
Япония
Margouyab

По его словам, кабмин Японии принял решение запретить в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры.

«С 17 июня будет введён запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, свою деятельность в России полностью прекращает крупная японская корпорация DMG Mori Seiki, которая специализируется на производстве высокоточного машинного оборудования.