Тбилиси, , 15:07 — REGNUM Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» депутат Мамука Мдинарадзе негативно отреагировал на критику правительства Грузии в Европейском парламенте, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Заседание Европейского парламента Иван Шилов © ИА REGNUM

Мдинарадзе зачитал журналистам резолюцию, принятую в конце апреля Парламентской ассамблеей Совета Европы, и заявил, что согласно документу свобода выражения мнений и СМИ в целом была хорошо защищена в Грузии. По его словам, озабоченность была выражена только по вопросам поляризации и плюрализма.

Мдинарадзе риторически спросил, что произошло за такой месяц, создав «фон Армагеддона», что отношение абсолютно изменилось.

«Когда через месяц наши европейские коллеги, к сожалению, выходят и рисуют абсолютно перевернутую, катастрофическую ситуацию и таким образом нападают на правительство Грузии, на реальность, которая есть в Грузии, и распространяют обман против этой реальности уже не только на каком-то местном уровне, но и с такого высокой трибуны, это нападение на Грузию», — сказал Мдинарадзе.

Он также заявил, что европарламентарии заинтересованы в создании искуственных барьеров на пути интеграции Грузии в ЕС.

Напомним, что Европейский парламент выступил с резкой критикой ситуации с правами человека в Грузии и ввёл санкции против олигарха Бидзины Иванишвили.