Пекин, , 06:01 — REGNUM Страны БРИКС должны углублять сотрудничество в области продовольственной безопасности и сокращения бедности, чтобы внести свой вклад в глобальную продовольственную безопасность, заявил министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь, передает 9 июня агентство Синьхуа.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тан выступил с речью во время участия в 12-й встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС по видеосвязи. Для решения проблем глобальной продовольственной безопасности Тан призвал страны БРИКС решительно защищать многостороннюю торговую систему, в центре которой находится Всемирная торговая организация (ВТО), усилить синергию сельскохозяйственной торговой политики и еще больше расширить партнерские отношения за счет укрепления многостороннего и двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.

На встрече было принято совместное заявление министров сельского хозяйства стран БРИКС и документ о стратегии сотрудничества в области продовольственной безопасности стран БРИКС. Он также объявил о создании форума по развитию сельского хозяйства и сельских дел стран БРИКС.

По словам Тана, несмотря на серьезные проблемы, вызванные COVID-19 и стихийными бедствиями, Китаю удалось собственными усилиями обеспечить достаточным количеством продовольствия более 1,4 млрд человек, внеся свой вклад в глобальную продовольственную безопасность.

С темой сотрудничества в области сельского хозяйства и сельских районов между странами БРИКС встреча в этом году была сосредоточена на таких темах, как глобальная продовольственная безопасность и сокращение бедности.