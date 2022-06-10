Токио, 10 июня, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Власти Японии разрешили посещать страну иностранным туристам из 98 государств, включая Россию. Об этом 10 июня сообщило японское управление по туризму.

Skitterphoto В аэропорту

Ограничения действовали два года — с момента, когда в мире началась пандемия коронавируса. Решение распространяется только на прием небольших туристических групп, из стран со «стабильной» эпидемиологической ситуацией.

При въезде в Японию с туриста потребуют предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом и медицинскую страховку на случай заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня правительство Кипра разрешило путешественникам не предъявлять в аэропортах и морских портах страны сертификат вакцинации от COVID-19, а также справки с ПЦР-тестом на коронавирус.