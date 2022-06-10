Богота, , 03:32 — REGNUM Публичные мероприятия собирается отменить кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь. Такое заявление сделал политик 9 июня в своём Twitter.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эрнандес уточнил, что получил предупреждение о готовящемся покушении на него, при этом политик утверждает, что его хотят убить не пулей, а ножом.

«Когда меня встречают в аэропорту или на таких вот собраниях, ставят четверых или пятерых охранников для защиты, а напирают сотни человек. Мне говорят, что меня собираются зарезать», — пояснил Эрнандес.

Политик указал, что в целях безопасности не будет появляться на публике до второго тура президентских выборов, который состоится 19 июня.

Экс-мэр города Букараманга Родольфо Эрнандес баллотировался на пост президента Колумбии от собственного политического движения «Лига антикоррупционных правителей». Он занял второе место в первом туре президентских выборов в Колумбии после кандидата от левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в первом туре президентских выборов в Колумбии победил Густаво Петро, депутат от левых сил, бывший повстанец и бизнесмен-аутсайдер. Колумбийцы проголосовали за него в надежде на то, что новый политик сможет вывести их из экономического кризиса, вызванного пандемией.

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