Париж, 10 июня, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Париж готов продолжать поставлять вооружения Киеву, в том числе и тяжелые. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским, 9 июня сообщили в пресс-службе французского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Участники беседы обсудили ситуацию на Украине и потребности киевского режима в военной технике, а также проблемы оказания политической, финансовой и гуманитарной помощи.

Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому, что Франция будет «поддерживать контакт» по вопросу присвоения украинской стороне статуса кандидата на вступление в ЕС. В пресс-службе французского президента отметили, что в указанном вопросе Париж будет исходить из рекомендаций Еврокомиссии и итогов саммита ЕС, намеченного на 23–24 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Владимир Зеленский написал, что попросил Эммануэля Макрона предоставить Украине гарантии безопасности.