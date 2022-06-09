Абуджа, 10 июня, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Группа вооруженных боевиков совершила серию нападений на три деревни в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Jordi Bernabeu Farrús Майдугури, Нигерия

По ее данным, бандиты напали на деревни Догон-нома, Унгван-сарки и Унгван-Маикори в районе Каджуру. Нападения сопровождались насилием в отношении местных жителей.

«Подтверждена гибель 32 мирных жителей в результате нападений», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в первых двух деревнях боевики убили 31 человека. В Унгван-Маикори они убили одного мирного жителя, а также сожгли несколько домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня вооруженные боевики убили 30 дружинников в штате Замфара на северо-западе Нигерии. При этом бандиты угнали рогатый скот у жителей в районе Бунгунду.