Вена, 10 июня, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Главк Конюфца 9 июня провел встречу со спикером австрийского парламента Вольфгангом Соботкой.

Kuvendikosoves.org Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подчеркнули приверженность укреплению двусторонних отношений, при этом Конюфца отметил роль Австрии в процессе государствостроительства в Косово.

Также косовский политик поблагодарил Вену за вклад в интеграцию Косово и региона Западные Балканы в ЕС.

После визита в Австрию Конюфца намерен отправиться в Гаагу, где отбывают предварительное заточение бывший президент Косово Хашим Тачи и бывший спикер парламента Косово Кадри Весели, обвиняемые в военных преступлениях.