Минск, 10 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Белорусские туристы сталкиваются с проблемами на грузинско-российской границе. При возвращении на российскую территорию у них требуют документы, подтверждающие цель поездки в Россию. Об этом сообщил белорусский Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

Анна Кумицкая ИА REGNUM Грузия

«Пограничные власти Российской Федерации при возвращении белорусских туристов и въезде на территорию России предъявляют требование о наличии подтверждения оплаченных услуг по оздоровлению (лечению) на территории Российской Федерации», — заявили в РСТО.

При этом российские пограничники ссылаются на соответствующее распоряжение правительства России, изданное в марте 2020 года.

Организация уже обратилась в Минспорта Белоруссии с просьбой провести консультации с российской стороной и обеспечить беспрепятственный проезд белорусских транзитных туристов через территорию России.