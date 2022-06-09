Москва, 10 июня, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, как зарабатывает деньги. Об этом сообщил портал StarHit 9 июня.

Анастасия Волочкова

«Вы хотите залезть ко мне в карман? Мой заработок идет от рекламных контрактов, съемок, телевидения. Мне платят деньги за появление на светских раутах. Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать», — заявила балерина. Волочкова также добавила, что ведёт роскошный образ жизни и может позволить себе абсолютно любое путешествие.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Анастасия Волочкова в ближайшее время собирается сыграть свадьбу. По словам балерины, она планирует устроить роскошное торжество, как только определится с избранником.