Вашингтон, 10 июня, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Власти Нидерландов и Дании не собираются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Журналисты также ссылаются на депешу датских дипломатов. В ней сказано, что Киев не полностью соответствует критериям, касающимся развития институтов, которые гарантируют демократические свободы, верховенство закона, права человека и защиту меньшинств.

В Копенгагене считают, что властям Украины следует фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу, чтобы добиться требуемых результатов в указанных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Вопрос о предоставлении Киеву этого статуса должен быть рассмотрен на саммите Евросоюза, проведение которого намечено на 23–24 июня.