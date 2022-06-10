Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 10 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Республика Сербская (Босния и Герцеговина) намерена подать иск против непризнанного ООН верховного представителя в БиГ, немецкого политика Кристиана Шмидта за то, что он ложно представляется верховным представителем, хотя его мандат не утвердил СБ ООН. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 9 июня на своей странице в «Твиттере».

Medija centar Beograd Милорад Додик

По словам Додика, Республика Сербская наняла команду юристов, которая «собирает доказательства против Шмидта» и готовит исковое заявление для суда в Германии.

Напомним, что Кристиан Шмидт 7 июня воспользовался так называемыми боннскими полномочиями и навязал решение о финансировании общих выборов в БиГ, запланированных на 2 октября. Благодаря этому решению Шмидта выборы будут проведены.