Стокгольм, , 00:04 — REGNUM 9 июня сборная Сербии по футболу в матче третьего тура Лиги B групповой стадии Лиги наций УЕФА одержала минимальную победу над сборной Швеции со счетом 1:0. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена».

Лука Йович под номером 19 в составе сборной Сербии по футболу (сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro)

Единственный мяч на 45+3-й минуте встречи забил 24-летний форвард мадридского «Реала» Лука Йович после передачи Страхини Павловича. Желтые карточки получили Неманья Гудель, Маттиас Сванберг, Филип Джурчич, Кристофер Ольссон, Страхиня Павлович и Урош Рачич.

Статистика матча (Швеция/Сербия)

Удары 11/9

Удары в створ ¼

Владение 46%/54%

Угловые 3/5

Нарушения 10/13

Составы команд:

Швеция: Ульсен, Экдаль, Нильссон (Куртулус, 41’), Андерссон, Аугустинссон, Классон (Гудмундссон, 77’), Каюсте, Эланга (Дьекереш, 86’), Сванберг, Ольссон (Форсберг, 77’), Куайсон.

Сербия: Дмитрович, Павлович (Митрович, 79’), Миленкович, Велькович, Гудель, Тадич, Терзич (Радонич, 63’), Милинкович-Савич, Джуричич (Рачич, 70’), Лазович (Костич, 64’), Йович (Лукич, 77’).

Сборная Сербии, одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, поднялась на второе место в турнирной таблице. Сборная Швеции с тремя очками опустилась на третью позицию.