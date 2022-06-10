Приштина, 10 июня 2022, 04:34 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти отказался от предложения президента Сербии Александра Вучича обменять бурый уголь из Косово на электричество.
«Вместо территории Косово теперь требуют уголь из Косово», — процитировало издание Koha реакцию Курти на предложение Вучича.
Курти также призвал президента Сербии признать независимость Косово и дистанцироваться от президента России Владимира Путина.
Напомним, что на полях саммита инициативы Open Balkan в македонском городе Охрид Вучич 8 июня заявил журналистам, что он готов предложить Косово или продать бурый уголь Сербии, или обменять его на электричество.