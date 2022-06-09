Амстердам, 9 июня, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Специальный трибунал по Косово в Гааге продлил заключение для бывшего президента Косово Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели.

Facebook.com/HashimThaciOfficial Хашим Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, решение было принято еще 26 мая, однако опубликовано — 9 июня.

Напомним, Косово не удалось добиться разрешения на перевод политиков на домашний арест. Их обвиняют в военных преступлениях и захвате власти во время и после Косовской войны, а также пытках и похищениях людей.