Приштина, , 23:33 — REGNUM Председатель Европейского Совета Шарль Мишель 9 июня анонсировал двухдневный визит в Косово, который состоится 14 и 15 июня.

Шарль Мишель European Parliament

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик 15 июня также посетит Северную Македонию и Черногорию.

В мае Мишель посетил Албанию, Боснию и Герцеговину и Сербию, причем политик высказался в поддержку Open Balkan в качестве временной альтернативы вступлению в ЕС. Также представитель ЕС выступил за проведение саммита ЕС — Западные Балканы летом 2022 года.