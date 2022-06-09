Москва, , 23:30 — REGNUM Паоло Ваноли ушёл с поста главного тренера ФК «Спартак-Москва», сообщили 9 июня в пресс-службе клуба. Футбольный клуб и Ваноли «расстаются по соглашению сторон», вместе с тренером из клуба уходят и его помощники.

Футбольный мяч

Пресс-служба клуба отмечает, что «Спартак» рассчитывал на долгосрочное сотрудничество с итальянским тренером. Уже за полгода Ваноли помог футболистам добиться первой за 19 лет победы в Кубке России, так что тренер доказал свой профессионализм.

«Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост», — говорится в сообщении.

«Спартак» выразил тренеру благодарность «за проделанную работу и долгожданный трофей», пожелав Ваноли «благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере».

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