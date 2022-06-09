Тирана, , 23:32 — REGNUM Министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Балуку 9 июня сообщила о том, что правительство одобрило строительство двух парков солнечных электростанций в округе Корчи.

Солнечный столб D333 pav

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мощность каждого из парков составит 20 Мегаватт-час.

Строительство парков приурочено к энергетическому кризису, начавшемуся еще в прошлом году. 8 июня цены на бензин в Албании достигли исторического максимума.

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