Тирана, 9 июня, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Балуку 9 июня сообщила о том, что правительство одобрило строительство двух парков солнечных электростанций в округе Корчи.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мощность каждого из парков составит 20 Мегаватт-час.

Строительство парков приурочено к энергетическому кризису, начавшемуся еще в прошлом году. 8 июня цены на бензин в Албании достигли исторического максимума.