София, 9 июня 2022, 23:16 — REGNUM Глава Демократической лиги Болгарии Павле Траянов в эфире македонской телепередачи Утренний Брифинг 8 июня заявил, что отношения между Северной Македонией находятся на самом низком уровне за всю их историю.
По словам политика, Болгария оказалась в поле зрения России, и именно это способствовало тому, что София заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.
Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии водитель «отстреливался» от полицейских банками пива