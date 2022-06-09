София, , 23:16 — REGNUM Глава Демократической лиги Болгарии Павле Траянов в эфире македонской телепередачи Утренний Брифинг 8 июня заявил, что отношения между Северной Македонией находятся на самом низком уровне за всю их историю.

Бойко Борисов Vladimir Petkov

По словам политика, Болгария оказалась в поле зрения России, и именно это способствовало тому, что София заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

«Это не аутентичная болгарская политика в отношении Македонии, вето — это политика России на Балканах.

Бойко Борисов (экс-премьер-министр Болгарии), глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, Красимир Каракачанов (экс-министр обороны Болгарии), но самым слепым последователем русской политики на практике является президент Болгарии Румен Радев». Павле Траянов Россия защищает свои интересы при помощи Болгарии. Ранее ее инструментами был(экс-премьер-министр Болгарии), глава МИД Болгарии(экс-министр обороны Болгарии), но самым слепым последователем русской политики на практике является президент Болгарии

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