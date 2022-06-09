Скопье, 9 июня, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, сборная Грузии по футболу в матче третьего тура Лиги С Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Северной Македонии. Игра пройдет в Скопье на стадионе «Филипп II Македонский» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Стартовые составы команд:

Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Эзджан Алиоски, Дарко Чурлинов, Дарко Велковски, Стефан Ашковски, Элиф Эльмас, Энис Барди, Стефан Спировски, Александар Трайковски, Милан Ристовски.

Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Давид Хочолава, Гурам Кашия, Соломон Кверквелия, Георгий Абурджания, Буду Зивзивадзе, Ника Квеквескири, Хвича Кварацхелия, Георгий Цитаишвили, Зурико Давиташвили.