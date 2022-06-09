Осло, , 22:45 — REGNUM Сегодня, 9 июня, в Осло (Норвегия) на стадионе «Уллевол» сборная Норвегии по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Словении. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Матч обслужит португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму. Ассистенты главного судьи — Бруно Жезус и Педро Альмейда. Резервный арбитр — Мигель Ногейра.

Стартовые составы команд:

Норвегия: Эрьян Нюланд, Лео Эстигор, Биргер Мелинг, Андреас Ханче-Ольсен, Маркус Педерсен, Сандер Берге, Мартин Эдигор, Фредрик Аурснес, Джошуа Кинг, Эрлинг Холанд, Мохамед Эльюнусси.

Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Миха Блажич, Дэвид Брекало, Грегор Сикошек, Ясмин Куртич, Петар Стоянович, Беньямин Вербич, Адам Серин, Беньямин Шешко, Жан Целар.