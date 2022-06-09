Москва, , 22:43 — REGNUM Патриотами считает себя абсолютное большинство граждан России — 85%, сообщается 9 июня в соцопросе ФОМ. Не считают себя патриотами 11% опрошенных.

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В ходе социологического исследования фонд выяснил следующее: 46% опрошенных выразили мнение, что в России патриотов стало больше в последние годы. Этот показатель за два года увеличился на 24 пункта.

Обратного мнения, то есть что доля патриотов снижается, придерживаются 11% опрошенных. Этот социологический показатель снизился на 19 пунктов с 2020 года. И, наконец, 30% опрошенных считают, что патриотов не стало больше, но и их процент не снизился.

Кроме того, отвечая на вопрос, должен ли патриот считать свою страну самой лучшей, положительно ответили 74% опрошенных. Обратное мнение высказал 21%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что для консолидации общества необходимо воспитание, необходимо также «опираться на базовые ценности национальных культур народов России».

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