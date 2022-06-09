Вашингтон, 9 июня 2022, 22:34 — REGNUM PlayStation допустила утечку информации, касающейся сроков релиза ремейка игры The Last of Us. Об этом 9 июня сообщает портал GamesRadar.

The Last of Us
The Last of Us
Кадр из игры «The Last of Us»

Согласно публикации на сайте Sony PlayStation Direct, игра под названием The Last of Us Part I выйдет на PlayStation 5 9 сентября 2022 года. Компания также разместила в ней ссылку на трейлер. В набор, стоимость которого в США составит $69,99, войдут основная кампания и дополнение-приквел Left Behind.

Поклонники франшизы, купившие версию игры Firefly Edition по цене $99,99, также получат стилбук (оригинальная металлическая коробка для диска с игрой), переиздание комиксов и доступ к дополнительному игровому контенту. Разработчики отметили в публикации, что версия ремейка The Last of Us для ПК находится в разработке.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Джефф Грабб сообщил, что по имеющейся у него информации, новая версия The Last of Us выйдет до конца 2022 года. Он отметил, что «почти уверен» в том, что релиз игры состоится в ноябре или декабре.

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