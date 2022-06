Вашингтон, , 22:34 — REGNUM PlayStation допустила утечку информации, касающейся сроков релиза ремейка игры The Last of Us. Об этом 9 июня сообщает портал GamesRadar.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

Согласно публикации на сайте Sony PlayStation Direct, игра под названием The Last of Us Part I выйдет на PlayStation 5 9 сентября 2022 года. Компания также разместила в ней ссылку на трейлер. В набор, стоимость которого в США составит $69,99, войдут основная кампания и дополнение-приквел Left Behind.

Поклонники франшизы, купившие версию игры Firefly Edition по цене $99,99, также получат стилбук (оригинальная металлическая коробка для диска с игрой), переиздание комиксов и доступ к дополнительному игровому контенту. Разработчики отметили в публикации, что версия ремейка The Last of Us для ПК находится в разработке.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Джефф Грабб сообщил, что по имеющейся у него информации, новая версия The Last of Us выйдет до конца 2022 года. Он отметил, что «почти уверен» в том, что релиз игры состоится в ноябре или декабре.

