Вашингтон, 9 июня, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Попытки Тегерана ослабить контроль над его ядерными объектами, осуществляемый МАГАТЭ, плохо отразятся на международном положении Ирина, говорится в опубликованном 9 июня заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Комментируя заявления иранского руководства о том, что Иран снимет 27 видеокамер МАГАТЭ на нескольких ядерных объектах, Блинкен заявил, что Тегеран снижает «транспорентность», действует контрпродуктивно, а это отталкивает США, затрудняя возвращения Вашингтона в ядерную сделку.

Энтони Блинкен «Единственным итогом такого пути будет ухудшение ядерного кризиса и дальнейшая экономическая и политическая изоляция Ирана».

Он добавил, что возвращение США к участию в ядерной сделке возможно только если Тегеран прекратит требовать то, что не предусмотрено Совместным всеобъемлющим планом действий.