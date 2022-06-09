Госдеп США пригрозил Ирану «усилением изоляции»
Вашингтон, 9 июня, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Попытки Тегерана ослабить контроль над его ядерными объектами, осуществляемый МАГАТЭ, плохо отразятся на международном положении Ирина, говорится в опубликованном 9 июня заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
(сс) U.S. Department of State
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Комментируя заявления иранского руководства о том, что Иран снимет 27 видеокамер МАГАТЭ на нескольких ядерных объектах, Блинкен заявил, что Тегеран снижает «транспорентность», действует контрпродуктивно, а это отталкивает США, затрудняя возвращения Вашингтона в ядерную сделку.
«Единственным итогом такого пути будет ухудшение ядерного кризиса и дальнейшая экономическая и политическая изоляция Ирана».
Он добавил, что возвращение США к участию в ядерной сделке возможно только если Тегеран прекратит требовать то, что не предусмотрено Совместным всеобъемлющим планом действий.