Анкара, 9 июня, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Греция обязана демилитаризировать острова в Эгейском море, заявил 9 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, Турция относится к этой проблеме очень серьёзно.

«Мы призываем Грецию прекратить милитаризацию островов, которые имеют невоенный статус, и действовать в соответствии с международными соглашениями. Я не шучу, я говорю серьезно», — цитирует слова Эрдогана агентство Associated Press.

Турецкий президент посоветовал Греции «прийти в чувство», так как Анкара не откажется от своих прав на территории в Эгейском море.