Бухарест, , 20:56 — REGNUM По меньшей мере три человека получили ранения различной степени тяжести в результате обрушения автомобильного моста в уезде Нямц на северо-востоке Румынии. Об этом 9 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Мост Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». реж Леонид Носырев. 1979. СССР

По предварительным данным, инцидент произошел утром 9 июня. Согласно некоторой информации, на момент аварии на территории конструкции находился грузовой автомобиль.

Другой информации нет. Ведется расследование.

Напомним, указанный мост, соединяющий две берега реки Сирет и имеющий стратегическое значение, был отремонтировал после падения одного из фрагментов его конструкций в ноябре 2021 года.

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