Румыния, 9 июня, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Два африканских льва, сбежавших из зоопарка города Рэдэуци в уезде Сучава на северо-востоке Румынии, благополучно возвращены в вольеры. Об этом 9 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Лев. Ночь

Согласно официальной информации, животные были обнаружены неподалеку от городской природоохранной зоны. Их поймали в импровизированную ловушку.

Особи не пострадали. После ветеринарного осмотра львов выпустили в привычную для них среду.

Напомним, два взрослых льва покинули свои клетки в зоопарке Рэдэуци в ночь на 9 июня. Предполагается, что один их сотрудников структуры недостаточно плотно закрыл вольер с хищниками.