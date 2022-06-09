Богота, 9 июня, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Колумбии объявлено о гибели 14 горняков, считавшихся пропавшими без вести после взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, сообщает 9 июня национальное агентство по горному делу на своей странице в Twitter.

Sascha Grabow Колумбия

«Агентство сообщает, что в результате непрерывных поисков обнаружено тело последнего сотрудника шахты «Ла-Местиса», считавшегося пропавшим без вести. Мы глубоко сожалеем о случившемся и выражаем соболезнования семьям 15 погибших горняков», — указано в сообщении агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на руднике «Ла-Местиса» произошел 30 мая. Гибель одного шахтера была обнаружена сразу, еще 14 горняков были объявлены заблокированными из-за обвала пород внутри шахты.