Барселона, Испания, 9 июня 2022, 19:46 — REGNUM Как сообщает испанское издание Marca, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сделал каталонской «Барселоне» очередное предложение по трансферу 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга.

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, «красные дьяволы» предложили за хавбэка 60 миллионов евро плюс еще 20 миллионов евро бонусами. Также отмечается, что в подписании де Йонга заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил пять желтых и одну красную карточки.