Барселона, Испания, 9 июня, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сделал каталонской «Барселоне» очередное предложение по трансферу 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, «красные дьяволы» предложили за хавбэка 60 миллионов евро плюс еще 20 миллионов евро бонусами. Также отмечается, что в подписании де Йонга заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил пять желтых и одну красную карточки.