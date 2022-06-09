Москва, 9 июня 2022, 19:13 — REGNUM Одним из самых серьёзных для России ударов стали западные ограничения в сфере микроэлектроники, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.
Отметив, что российское руководство нескольких лет пытается запустить, воссоздать и создать микроэлектронную промышленность в стране на новой базе, президент сказал:
Он добавил, что доступ России к технологиям на протяжении всей её истории другие страны стремились ограничить. Так было даже в лучшие годы взаимодействия с Западом:
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