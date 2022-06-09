Путин рассказал об одном из серьёзных ударов Запада по России
Москва, 9 июня, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Одним из самых серьёзных для России ударов стали западные ограничения в сфере микроэлектроники, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Отметив, что российское руководство нескольких лет пытается запустить, воссоздать и создать микроэлектронную промышленность в стране на новой базе, президент сказал:
«Это одна из сложных тем, тяжёлых и одно из главных направлений удара по России из всего набора ограничительных мер».
Он добавил, что доступ России к технологиям на протяжении всей её истории другие страны стремились ограничить. Так было даже в лучшие годы взаимодействия с Западом:
«Их же ограничения сохранялись, а сейчас просто их усилили. И это одно из главных направлений удара».