Москва, 9 июня, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Одним из самых серьёзных для России ударов стали западные ограничения в сфере микроэлектроники, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отметив, что российское руководство нескольких лет пытается запустить, воссоздать и создать микроэлектронную промышленность в стране на новой базе, президент сказал:

«Это одна из сложных тем, тяжёлых и одно из главных направлений удара по России из всего набора ограничительных мер».

Он добавил, что доступ России к технологиям на протяжении всей её истории другие страны стремились ограничить. Так было даже в лучшие годы взаимодействия с Западом:

«Их же ограничения сохранялись, а сейчас просто их усилили. И это одно из главных направлений удара».