Пушилин рассказал, когда начнется суд над нацистами из полка «Азов»*
Донецк, 9 июня, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Трибунал над боевиками украинского нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет проведен до конца лета текущего года, заявил 9 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.
По его словам, этот процесс нельзя затягивать.
«Я думаю, до конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит. Здесь опять же нужно быть в рамках. Мы растягивать ситуацию не имеем права», — сказал Пушилин.
Напомним, 9 июня в ДНР было объявлено о вынесении смертных приговоров в отношении троих иностранных наёмников, сдавшихся в плен вместе с укронацистами, прятавшимися на заводах Мариуполя.
Как сообщало ИА REGNUM, боевики полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозреваются в целой серии военных преступлений и многочисленных убийствах мирных жителей.