Нижний Новгород, , 17:35 — REGNUM Поиски пациента психоневрологического диспансера успешно завершили 9 июня в Нижегородской области. Мужчина представлял угрозу для окружающих. Об этом сообщил портал NewsNN со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Нижний Новгород Иван Шилов, ИА REGNUM

О пропаже 36-летнего пациента психоневрологического отделения в поселке Чибирь Краснобаковского района стало известно 4 июня.

«Правоохранители призывали мужчин-добровольцев к его поиску, так как он представлял угрозу для окружающих. Спустя пять дней после побега мужчину задержали сотрудники МВД и отправили в больницу».