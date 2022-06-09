Нижний Новгород, 9 июня 2022, 17:35 — REGNUM Поиски пациента психоневрологического диспансера успешно завершили 9 июня в Нижегородской области. Мужчина представлял угрозу для окружающих. Об этом сообщил портал NewsNN со ссылкой на ГУ МВД по региону.
О пропаже 36-летнего пациента психоневрологического отделения в поселке Чибирь Краснобаковского района стало известно 4 июня.
«Правоохранители призывали мужчин-добровольцев к его поиску, так как он представлял угрозу для окружающих. Спустя пять дней после побега мужчину задержали сотрудники МВД и отправили в больницу».