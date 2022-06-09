Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Полиции США удалось поймать одного из трех заключенных, сбежавших на минувшей неделе из тюрьмы в штате Миссури. Узник, сбежавший через прорезанную дыру в гипсовом потолке своей камеры, успел убежать от тюрьмы почти на две тысячи километров, сообщает 9 июня Reuters.

Удачный побег Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США

37-летний Кристофер Блевинс был арестован вечером 8 июня, примерно в 1530 км к северо-западу от тюрьмы, откуда он и его сокамерники сбежали 3 июня.

Шериф округа предупредил, что остающиеся на свободе двое заключенных считаются вооруженными и опасными. У полиции также нет никаких причин полагать, что сотрудники тюрьмы или другие заключенные помогали сбежавшим.

Ранее стало известно, что пятеро подростков поздно вечером сбежали из тюрьмы в штате Луизиана, США, одолев двух охранников, причем четверо из заключенных скрылись на автомобиле. Позднее четыре подростка были пойманы, а автомобиль возвращен. Последний заключенный остается до сих пор не пойманным.

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