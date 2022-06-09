Горловка, ДНР, 9 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Сдать кровь для раненых попросил глава города Горловки (ДНР) Иван Приходько в своём видеообращении в телеграм-канале.

Донор Сдача крови

Иван Приходько «В связи с очень большим наплывом раненых, в том числе и мирных, мы остро чувствуем недостаток донорской крови. У нас сейчас нет проблем никаких абсолютно с медикаментами. Полностью мы обеспечены всем, наши медицинские учреждения».

Он попросил жителей города в любой будний день посетить станцию переливания крови (проспект Гагарина, 29-а) с 8 утра до 13 часов дня, чтобы оказать помощь по сдаче крови.