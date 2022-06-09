Донецк, 9 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил троих иностранных наёмников, воевавших на стороне нацистской Украины, к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает 9 июня корреспондент ИА REGNUM.

Казнь

Подданные Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания.

Согласно Уголовному кодексу Донецкой Народной Республики, иностранные наёмники будут расстреляны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Пиннер, Аслин и Брагим признали своё участие в действиях, направленных на насильственный захват власти в ДНР.

Кроме того, Эйден Аслин признал себя виновным по 232-й статье УК ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Также следствие установило, что все трое добровольно участвовали в карательной операции Украины против народа Донбасса.