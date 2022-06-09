Бишкек, 9 июня, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Арестованного по обвинению в государственной измене политолога Марата Казакпаева перевели из следственного изолятора госкомитета нацбезопасности Киргизии в реанимацию, передают киргизские СМИ сегодня, 9 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По имеющейся информации, Казакпаев впал в кому. Медики диагностировали у него геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг).

Недавно состояние здоровья известного киргизстанского политолога резко ухудшилось, из-за чего его пришлось госпитализировать в больницу на неделю.

ИА REGNUM напоминает, что 13 апреля 2021 года спецслужбы Киргизии политолога Марата Казакпаева и экс-главу казахской диаспоры Марата Токтоучикова, обвинив их в госизмене.

В комитете нацбезопасности утверждают, что имеют «неопровержимые доказательства причастности задержанных к совершению этого преступления», но при этом отказываются раскрывать подробности, ссылаясь на секретность.

Отметим, что 10 июня 2022 года должен состояться закрытый судебный процесс по уголовному делу, возбужденному против Казакпаева и Токтоучикова.

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